Tra i protagonisti di Zero Glutine Expo, che si svolge in questi giorni presso la Camera di Commercio di Chieti, c'è anche la chef gluten free Simona Ranieri. La professionista vastese sta portando avanti da ormai diversi anni la cucina senza glutine, per poter rispondere all'esigenza di un numero di persone sempre in aumento. Tutto questo, però, senza rinunciare a gusto, qualità e creatività. "I piatti senza glutine - spiegava ai microfoni di Zonalocale.it in occasione del Siren Festival - non sono pensati solo per persone che hanno un'intolleranza al glutine. L'abbinamento dei prodotti naturali, che non contengono glutine, porta a realizzare comunque delle pietanze gradite da tutti".

Insieme alla sommelier Adua Villa ha scritto e presentato il libro "Feste gluten free", con ricette senza glutine e vini naturali. Inoltre, oltre che al Siren Festival, nell'estate 2104 è stata tra gli chef che hanno cucinato durante la gran tavolata sul molo di Punta Penna.

All'Expo di Chieti, oltre a presentare una linea di prodotti gluten free, Simona Ranieri è presente di uno stand nell'area espositiva, dove si è anche rinnovata la collaborazione con un altro chef gluten free, Marcello Ferrarini (presenta con Farabella). E, questa sera, la talentuosa chef vastese sarà protagonista del cooking show più atteso insieme allo Chef Rubio.