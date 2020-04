Prende il via questa mattina la festa della Madonna delle Grazie a Monteodorisio, che tradizionalmente si svolge nella prima domenica di settembre e richiama un gran numero di fedeli da Abruzzo e Molise. Le celebrazioni sono iniziate lo scorso 31 agosto, con la traslazione della statua della Madonna dalla Chiesa Parrocchiale al Santuario. Oggi e domani appuntamenti legati alla fede e al divertimento che coinvolgeranno tutto il paese.

Sabato 6 settembre

8.00 - Apertura festa con i fuochi pirotecnici

9.00 - Questua per le strade del paese

11.00 - Chiesa parrocchiale - Messa e processione in onore di San Rocco

17.00 - Santuario - Rosario e celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte. Al termine processione dal Santuario alla Chiesa parrocchiale

21.30 - Concerto musicale Banda "Gioia del Colle" in largo Madonna delle Grazie

Domenica 7 settembre

8.00 - Apertura festa con i fuochi pirotecnici

9.00 - Questua per le strade del paese

11.00 - Chiesa parrocchiale - Messa e processione

21.00 - Estrazione lotteria

22.00 - Concerto degli Audio 2 in piazza Umberto I

24.00 - Fuochi pirotecnici (Pirotecnica Lanci di Frisa)