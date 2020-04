La Vastese Calcio 1902 comunica che nel pomeriggio di venerdì sono entrati ufficialmente nell’organico guidato da mister Precali, il portiere Michele Leo, classe ’94, nell'ultima stagiona alla Fidelis Andria, formazione con cui ha vinto l'Eccellenza pugliese, e il terzino sinistro Fernando Mascolo, classe ’95 proveniente dall’Usd San Severo, in Serie D.

Il portiere Leo rappresenta un vero colpo di mercato, cercato da molte squadre di Serie D è sempre stata la prima scelta di Percali e Basler per i pali, ha indossato la maglia del Foggia e vinto due campionati in Eccellenza pugliese con Manfredonia, con cui ha debuttato in D, e Fidelis Andria.

Mascolo in precedenza ha giocato con il Real Metapontino in Eccellenza della Basilicata e in Serie D.