Con l'anticipo di oggi alle 16.00 tra Paterno e Torrese riparte il campionato di Eccellenza abruzzese che come lo scorso anno vede ai nastri di partenza 4 formazioni della nostra zona: Vastese, Vasto Marina, San Salvo e Cupello.

La Vastese di mister Precali debutta a Francavilla, contro la squadra di Del Grosso, non sarà una gara semplice, ma i biancorossi vorrebbero partire subito bene, una vittoria sarebbe l'ideale anche per iniziare a ricompattare un ambiente ancor più distaccato dopo le note vicende estive societarie. Non basterà certamente un successo a Francavilla per riportare i tifosi allo stadio, servirà molto di più, ma sarebbe sicuramente un piccolo passo in avanti. I padroni di casa, che hanno chiuso lo scorso torneo al decimo posto, si sono rinforzati, con gli arrivi di Giangiacomo e del '95 ex Parma Juri Bottino, mentre in avanti c'è sempre bomber Lalli, 18 gol lo scorso campionato. Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione in Coppa Italia, ed è finita 2-2. Rispetto a quella partita ci saranno Bordoni e Storsillo che erano squalificati. Arbitra Valerio Pezzopane (L’Aquila) coadiuvato da Valentino Cialini (Teramo) e Vincenzo Recchiuti (Teramo).

Il Cupello degli ex Vastese Avantaggiato, Torres, D'Antonio, Berardi, Galiè e Benedetti, che in settimana ha tesserato l'attaccante Alessandro Pendenza, dopo Quintiliani, debutta ufficialmente a Capistrello in quella che è la prima partita di campionato della sua recentissima storia. Mister Giuseppe Di Francesco vorrà sicuramente rendere positivo questo esordio su un campo ostico. Gli aquilani hanno concluso lo scorso torneo al quarto posto e puntano a ripetersi. Dirige l'incontro Umberto Nappi (Pescara), assistenti Andrea D'Ovidio (Lanciano) e Alessio Chiavaroli (Pescara).

Il San Salvo dei volti nuovi Triglione, Battista, Cattenari, D'Ottavio, Luongo e Di Ruocco, riceverà al "Davide Bucci" il Borrello di Donato Anzivino, una neopromossa da prendere con le molle che ha preso l'attaccante Adam Traorè, Ciampoli, Letta, De Iulis, Di Properzio, Scarano e Alessandro Cardone, in porta schiera per il secondo anno consecutivo Massimo Marconato. Arbitra Fabio De Dominicis (Pescara), Alessandro De Gennaro (Sulmona) e Emilio Di Salvatore (Avezzano) gli assistenti.

Il Vasto Marina attende all'Aragona il Montorio, Luigi Baiocco e il patron Pino Travaglini vogliono assolutamente evitare di ripetere la brutta partenza dello scorso anno, quando la prima vittoria arrivò alla 15esima giornata. Per farlo si affidano all'attaccante Cataruozzolo e all'esperienza di Lupo, Napolitano, Di Vito, Schettino, Lo Mele e Volpe, oltre che al talento di Cialdini, Giuseppe Berardi e dei promettenti giovani come sempre in organico. L'arbitro sarà Pierpaolo Carella (Chieti), gli assistenti Stefano Cicchitti e Gerardo Boffa di Chieti.

Come la scorsa stagione su Zonalocale.it saranno disponibili in homepage, nel box sulla destra "segui lo sport", tutti i risultati del campionato di Eccellenza in tempo reale, visibili anche su tablet e telefono. Per Francavilla-Vastese sarà disponibile la "cronaca live". Ciccando sul risultato o in questa pagina, sarà possibile leggere le formazioni iniziali con le rispettive panchine, le azioni principali della partita e gli eventuali marcatori. A fine gara nel box verranno inseriti i link degli articoli completi sugli incontri delle squadre del Vastese. Clicca qui per avere tutte le informazioni necessarie per consultare i risultati in tempo reale su Zonalocale.

1° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Domenica 7 settembre, ore 15.00.

Acqua&Sapone-Avezzano

Capistrello-Cupello

Francavilla-Vastese

Martinsicuro-Renato Curi Angolana

Miglianico-Pineto

Paterno-Torrese (sabato ore 16.00)

San Salvo-Borrello

Sulmona-Alba Adriatica

Vasto Marina-Montorio