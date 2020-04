Il 1 settembre lo Sportello Informagiovani ha ripreso la sua normale attività informativa al 3° piano degli ex palazzi scolastici in Piazza Rossetti (sopra la Polizia Municipale), dopo la chiusura del mese di agosto.

L’Informagiovani è un servizio gratuito del Comune della Città del Vasto è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.30.

Sarà possibile ricevere informazioni su tutte le opportunità che riguardano il mondo giovanile: lavoro, formazione, tempo libero, studi, iniziative europee, volontariato, servizio civile , associazionismo e attivita' riguardanti la Consulta Giovanile e la Banca del Tempo.

I servizi a disposizione sono i seguenti : Antenna informativa Europe Direct; Bacheca annunci; Compilazione modello curriculum vitae europeo; Consultazione concorsi; Consultazione giornali su opportunità di lavoro; Colloqui motivazionali ; Internet point; Invio e ricezione fax; Stampa modulistica e modelli.

Si ricorda a tutti i giovani dai 15 ai 29 anni residenti in Italia – cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo, che sono aperte le iscrizioni per “Garanzia giovani” Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile , i ragazzi possono registrarsi al portale www.garanziagiovani.gov.it (o rivolgersi direttamente ai Centri per l'Impiego)

Un’informazione ricevuta in tempo utile può cambiare il percorso di una vita .

Contatti:

Blog: www.informagiovanivasto.blogspot.com

facebook: Informagiovani Vasto

email: informagiovanivasto@libero.it

tel/fax: 0873.309455

L'operatrice dello sportello

Mariacristina Colanzi

Associazione Arci Vasto