Come lo scorso anno anche nella stagione sportiva 2014/2015 su Zonalocale.it troverete, nel fine settimana o quando si gioca, i risultati in tempo reale del campionato di calcio di Eccellenza, delle squadre del Vastese di calcio femminile, basket e di altri sport. I risultati sono consultabili sia dal computer che da telefono e tablet. Uno spazio dedicato a tutti i tifosi, gli addetti ai lavori e ai numerosi sportivi del nostro territorio.

Come vedere i risultati su computer o tablet. Dal pc e dal tablet basta digitare www.zonalocale.it e in homepage sulla destra, scorrendo verso il basso, troverete un box "segui lo sport" con tutti i risultati delle varie squadre in diretta.

Come vedere i risultati sul telefono.Per accedere dal telefono invece, dopo aver digitato www.zonalocale.it, dovrete cliccare sulla voce "menu", la prima a comparire in alto, si aprirà una tendina e poi cliccare su "partite in diretta" e accederete immediatamente ai risultati.

Ma non è tutto, ci saranno anche delle partite live, delle quali sarà possibile leggere la cronaca testuale in diretta, le formazioni iniziali con le rispettive panchine, le azioni principali e gli eventuali marcatori. Queste gare saranno riconoscibili dal colore verde e dalla voce "cronaca live" di fianco. Per accedere alle ulteriori informazioni più dettagliate basta cliccare sui nomi delle squadre o sul risultato.

A fine gara verrà inserito per i match delle compagini del Vastese anche il link all'articolo completo sull'incontro.

Un modo semplice per essere aggiornati minuto per minuto, anche quando si è sui campi o allo stadio, sul campionato di Eccellenza abruzzese, al quale prendono parte Vastese, Vasto Marina, San Salvo e Cupello, e sulle altre squadre, di calcio e non, della nostra zona.