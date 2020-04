Nel primo turno di Coppa Abruzzo a Montalfano il Casalbordino batte 2-0 i padroni di casa del Gs e ha la meglio in quello che era considerato l'incontro di cartello della manifestazione, almeno per quanto riguarda le formazioni del Vastese. Le reti della vittoria per la squadra di mister Carbonelli portano le firme del capitano Della Penna e Mirolli.

La partita. In campo le due favorite dei rispettivi campionati: il Gs Montalfano punta a vincere la Seconda Categoria e non potrebbe essere altrimenti con una rosa di elevata caratura per il torneo, il Casalbordino sin dal primo giorno della nuova stagione ha dichiarato che l'obiettivo è la Promozione e anche in questo caso la rosa a disposizione non ammette altri risultati.

Mister Liberatore manda in campo una formazione composta per otto undicesimi da ex giocatori del Real Tigre, gruppo collaudato che gioca insieme da anni, a loro si aggiungono Borrelli, D'Alberto e Maiale. Ferrazzo va in panchina, spazio a Portellini in avanti, si rivede anche Manzi fermo per infortunio per oltre un anno e mezzo. I casalesi schierano la formazione tipo, in avanti con un altro ex Real Tigre, Nicola Sputore, c'è anche bomber Vitelli.

Il primo tempo è equilibrato e ci sono occasioni da entrambe le parti, per quanto visto in campo non sembra esserci differenza di categoria. Al 18' prima palla gol della partita per Della Penna che davanti a Smerilli non riesce a insaccare preferendo il tiro secco al pallonetto. L'attaccante si ripete al 25' quando una sua punizione dalla distanza sfiora il palo.

Al 28' gran palla di Auriemma per Carlucci che accorre dalla destra, entra in area, ma viene bloccato da Lombardozzi a pochi metri dalla porta. Al 40' ghiotta occasione per Madonna che a tu per tu con Cinalli non è freddo, il portiere ospite è attento e neutralizza. Al 45' il Gs spreca ancora sotto porta, Madonna batte una punizione dal limite dell'area e serve D'Alberto sulla sinistra che mette in mezzo per Portellini che ad un metro dalla porta spara alto.

A inizio ripresa Liberatore manda in campo Manzi per D'Alberto e Ferrazzo per Portellini, ma al 58' il Casalbordino passa in vantaggio con un calcio piazzato di Della Penna che batte dal vertice sinistro dell'area e realizza. Il Gs non si dà per vinto e insiste, ma la condizione fisica, come è normale che sia in questo periodo, non è ancora al top. Al 61' si vede subito il Pocho Ferazzo che riceve palla nell'area piccola, si gira, ma non è preciso nella conclusione. Al 63' ci prova Vitelli con un esterno sinistro che si perde sul fondo.

Al 67' Della Penna in pressing su Manzi prende palla centralmente e serve ancora Vitelli che manda fuori, il Gs cerca la via del gol del pareggio con le ultime forze residue, all'80' un diagonale di Madonna attraversa la linea di porta e si spegne sul fondo di poco. Passano due minuti e Mirolli dalla distanza trafigge Smerilli e porta il Casalbordino sul 2-0. Nei minuti finali Della Penna impegna ancora il portiere di casa che evita la terza rete ospite.

I giallorossi ipotecano il passaggio del turno, la gara di ritorno si giocherà a Casalbordino domenica 14 settembre alle 15.30. Il regolamento è quello delle coppe europee, i gol in trasferta valgono doppio in caso di pareggio e al termine dei 180 minuti se ci sarà ulteriore parità sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.

Tabellino

Gs Montalfano-Casalbordino 0-2 (0-0)

Reti: 58' Della Penna (Casalbordino), 82' Mirolli (Casalbordino)

Gs Montalfano: Smerilli, Sanconcordio, Borrelli (81' Pellegrino), Vetta, D'Alberto (46' Manzi), Carlucci, Maiale, Auriemma (75' Travaglini), De Foglio (80' Torricella), Madonna, Portellini (46' Ferrazzo). A disposizione Di Santo G. Allenatore Antonio Liberatore

Casalbordino: Cinalli, Lombardozzi, Dell'Osa, Di Pasquale, Fiermonte, Ottaviano, Mirolli, Farina, Sputore, Della Penna, Vitelli (76' Lanza). A disposizione Di Santo A., Natale, Di Sante, Bozzella, Marrocco, Cinosi

Arbitro: Alberto Antenucci di Vasto

Ammoniti: Sanconcordio, Vetta, Di Foglio, Madonna (Gs Montalfano), Ottaviano (Casalbordino)