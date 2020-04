Due professionisti abruzzesi, Ida Gabriela Di Biaggio e Davide Scantamburlo, originari di San Salvo e titolari della Gelateria Cioccolateria Novecento a Pescara, parteciperanno al gran finale del Gelato World Tour, campionato del gelato artigianale, in corso a Rimini dal 5 al 7 settembre.

I due gelatai sono già stati premiati con il riconoscimento "I Gelati d’Italia 2014 Orvieto" e saranno in gara con altri 23 professionisti del gelato provenienti da tutto il mondo per il titolo World Best Gelato, organizzato da Carpigiani Gelato University e Sigep-Rimini Fiera.

Il gusto con cui affronteranno la competizione è Novecento, in cui la "glassa al vino Passito avvolge la tradizionale crema impreziosita e arricchita dalla croccantezza del crumble alle nocciole".

Dalle 11.00 alle 24.00, per tre giorni, a Rimini palette e coppette saranno messe a dura prova dall’abilità dei più grandi maestri gelatieri internazionali, che in queste ore stanno affinando le ricette per la serata conclusiva di domenica, nella quale verrà premiato il miglior gusto gelato del mondo.