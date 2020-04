Tirano uova contro gli autobus in transito. Sono gruppi di minorenni a divertirsi in questo modo in via Ciccarone e corso Europa, a Vasto.

Mercoledì e giovedì gli autisti delle linee urbane 2, 4, 6 e 12 si sono trovati a far fronte a un imprevisto sia di pomeriggio che in serata: quando transitavano in via Ciccarone i bus della Sat venivano bersagliati da bande di ragazzini che che lanciavano uova contro i mezzi pubblici che transitavano all'altezza dell'area verde Spataro di via Ciccarone, ma anche in corso Europa, dove si appostavano nel parcheggio rialzato che si trova di fronte al Tribunale.

I conducenti hanno segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine.