La Vastese Calcio 1902 comunica che il costo del biglietto per assistere alla gara interna di Coppa Italia, contro la formazione del Borrello, che si disputerà mercoledì 10 settembre alle ore 16.00, presso lo stadio Aragona, è di 5,00 euro per ogni settore dello stadio.

La Società comunica, altresì, che è indetta la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di Eccellenza 2014-2015. Il costo dell’abbonamento valido per n.16 gare interne è di €50,00 per la curva d’Avalos e di €100,00 per la tribuna. Il costo del biglietto per ogni singola gara è di €5,00 per le curve e distinti, e di €10,00 per la tribuna.

I minori di 14 anni, muniti di regolare documento di riconoscimento, potranno beneficiare dell’ingresso gratuito in ogni settore dello stadio.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati da martedì 9 settembre sia presso Magis S.r.l., sito in via Ciccarone, 196/F a Vasto, sia presso il botteghino dello stadio Aragona durante le gare di campionato e di Coppa Italia.