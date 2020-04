Partiranno nei prossimi giorni i lavori di consolidamento del costone orientale di Vasto. Gli interventi riguardano l'area franata lo scorso inverno tra piazza Marconi e via Tre Segni. Sotto il ciglio della balconata panoramica si è creato il vuoto dopo il cedimento di una porzione di terreno.

"Siamo in attesa - spiega Nicola Tiberio, assessore ai Lavori pubblici - dell'autorizzazione del Genio civile per la sistemazione, a monte della zona franosa, di una paratia che, insieme ala prevista palificazione, ci consenta di mettere in sicurezza l'area interessata dallo smottamento. Durante i lavori sarà necessario disporre la chiusura parziale della strada". Gli interventi, affidati all'impresa Conti e Mastroiacovo di Trivento (Campobasso) per un importo di 630mila euro, termineranno a fine ottobre.

Mercato coperto- A poche decine di metri da via Tre Segni, lavori in corso al mercato coperto di Santa Chiara, dove l'impresa appaltatrice, la Edilexpò srl di Roma, sta provvedendo alla riqualificazione della vecchia struttura, degradata da anni e oggetto delle osservazioni dell'associazione Arco Consumatori Abruzzo, che ogni anno stila un rapporto sulla qualità e sull'igiene delle aree mercatali di Vasto.

Rimettere a nuovo il mercato coperto costerà 175mila 486 euro e 92 centesimi, che il Comune ha reperito tramite un finanziamento della Cciaa di Chieti (66mila 666 euro e 66 centesimi) e contraendo con la Cassa depositi e prestiti per 133mila 333 euro e 34 centesimi.

Gli operai stanno rifacendo impianti idrici, sanitari ed elettrici, pavimenti, tramezzi, intonaci, rivestimenti, infissi e vetrate. "A ottobre restituiremo la struttura alla frubilità dei commercianti e della cittadinanza", annuncia Tiberio.