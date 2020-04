Si è concluso il progetto “Pet Therapy in spiaggia”, che si è svolto tutti i martedì, giovedì e domenica, da giugno a settembre 2014, presso il lido “Il Trabocco” di Vasto Marina.

Tanti bambini hanno partecipato con gran entusiasmo agli incontri di Pet therapy condotti da Lucy D'Ercole con due bellissimi Shih Tzu:Thuy e Ryuu.

"E’ stato un primo esperimento - hanno spiegato Lucy D'Ercole e Ettore Primici del lido “Il Trabocco” - per insegnare ai bambini, in un clima ricreativo e ludico, come interagire con i cani, come capire il loro linguaggio, sapendo bene quanto sia importante per la loro educazione imparare ad avere cura di un animale".

Lucy D’Ercole, con la passione e la determinazione che la caratterizzano, intende portare avanti il suo progetto anche nel periodo invernale. Per questo è già al lavoro per trovare le necessarie sinergie e collaborazioni per non interrompere un'iniziativa che ha suscitato tanto interesse e partecipazione.