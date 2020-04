È stata un'estate piena di soddisfazioni per i ragazzi della Podistica San Salvo che hanno gareggiato in maniera instancabile in tutte le gare dei vari circuiti regionali. Solo nel mese di agosto hanno disputato oltre 20 gare con prestigiosi risultati nelle classifiche per gruppi: sono saliti sul gradino più alto del podio nella Notturna di Fossacesia e a Tavenna, mentre per ben tre volte sono arrivati al secondo posto (Roccaraso, Piane D'Archi e Ortona) e altre due volte terzi (Agnone e Trasacco).

A livello individuale buone prestazioni per Miri Massimo, Carlo,Angelucci, Francesco Angelucci,Domenico Troiano, Nino Vicoli e Vincenzo Del Villano. Una nota di merito va senz'altro agli esordienti con la casacca biancazzurra Umberto D'Agostino, Levino Frasca e Roberto Battista.

Da evidenziare anche il settore femminile che sta contribuendo non poco alle belle performance del gruppo. In particolare, nella gara di Ortona tutte le ragazze presenti in gara si sono piazzate nei primissimi posti delle rispettive categorie, andando così tutte a premio: un plauso meritatissimo a Julia Mariani, Maria Brindisi, Daniela Carissimo, Nubia Stella, Grazia Evangelista, Annalisa Fitti, Antonella Castorio, Antonella Sanese, Maria Di Luca e Stefania Cervone.

Non sono mancati i riconoscimenti a livello regionale; infatti nella gara di Piane D'Archi sono state assegnate le maglie ai campioni regionali del circuito Libertas a Tonino Lella, Nubia Stella ed al promettente Andrea Miri.

Prossimi appuntamenti di rilievo saranno in terra molisana con la Corrisernia e la mezza maratona Tappino-Altilia. A seguire si aprirà la stagione delle maratone. Inoltre il presidente Michele Colamarino in questi giorni sta perfezionato l'iscrizione per la Coast to Coast, gara internazionale di oltre 31 km sui saliscendi della costiera amalfitana, dove la Podistica San Salvo si saprà sicuramente mettere in mostra.