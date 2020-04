Il primo test stagionale della BCC Vasto Basket è all'insegna dei "ritorni". Nel We're Basket Ortona che scende sul parquet al PalaBCC di via dei Conti Ricci ci sono Gianluca Di Carmine, reduce dalla positiva stagione con la canotta biancorossa, mentre in panchina siede coach Domenico Sorgentone, protagonista di grandi annate alla corte del presidente Spadaccini. La formazione Ortonese, più avanti nella preparazione, è pronta per essere assoluta protagonista in serie C nazionale e infatti sin dalle prime battute del match amichevole si dimostra compatta e ben disposta sul parquet.

Coach Di Salvatore presenta un quintetto assolutamente inedito, con Durini in cabina di regia, Di Tizio, Martelli, Lagioia e Mirone. In una gara in cui il punteggio si azzera ad ogni quarto sono gli ospiti a partire bene visto che i biancorossi si trovano per la prima volta a giocare insieme e hanno evidemente bisogno di tempo per assimilare movimenti e schemi di gioco. Col passare dei minuti (e dei quarti) la BCC Vasto Basket riesce a sciogliersi e trovare discrete trame offensive. Coach Di Salvatore, che deve rinunciare a Dipierro (ancora in recupero) e capitan Ierbs, fa ruotare gli uomini a sua disposizione mandando in campo Antonini, Cordici e anche il giovanissimo (class 99) Matteo Cicchini.

L'Ortona dimostra di avere un roster pronto ad essere una corazzata nel campionato di serie C, potendo presentare diverse soluzioni tattiche a seconda delle scelte di coach Sorgentone. Per i biancorossi, seguiti ieri da diverse decine di spettatori sugli spalti, è ancora una fase da "lavori in corso", avendo cambiato quasti totalmente il quintetto titolare (finchè mancherà Dipierro sarà un quintetto differente per il 100%) rispetto alla passata stagione. Domani, sabato 6 settembre, alle 17.30, ci sarà il secondo test amichevole con il San Severo in cui militano l'ex Serroni e il vastese Ricci. Sarà una nuova occasione per mettere a frutto il lavoro degli allenamenti e procedere nella fase di avvicinamento al campionato che inizierà tra un mese esatto.