Offerte dal Centro per l'impiego di Vasto (rivolgersi al centro)

1 responsabile officina meccanica a Vasto

1 segretaria a Vasto

1 fresatore a Termoli

Dalla Provincia di Chieti

www.chietilavoro.it/offerte

Offerte dall'Italia

13 OSS, 2 geometri, 1 perito industriale (L.68/99) presso Asl di Brindisi

Info: www.regione.puglia.it

2 programmatori a tempo indeterminato presso Asl di Vicenza

Info: www.ulssvicenza.it

Responsabili punto vendita (Molise)

Info: www.pittarosso.com

Addetto all’accoglienza ed alla vendita presso centro benessere in S. Omero (Te)

Invio cv: isabella.orazi@tonicnet.it

CpI Ascoli Piceno (preselezione.sbt@provincia.ap.it)

Manutentore in mobilità

Laureato in chimica cosmetologica

Programmatore java

Insegnante di madrelingua inglese

Manutentore elettrico

5 promoter

5 venditori commerciali

CpI Chieti (incrocio.chieti@provincia.chieti.it)

30 consulenti tecnici

Operaio edile-mastromuratore

Fresatore ( L.68/99)

Disegnatore meccanico (L.68/99)

Ingegnere meccanico (L.68/99)

Impiegato amministrativo (L.68/99)

CpI Pescara (preselezione@provinica.pescara.it)

Apprendista barista

Tecnico commerciale

3 agenti

Agente di commercio

4 borse di studio per laureati in giurisprudenza (residenti nella regione Abruzzo)

Info: Università degli Studi di Teramo

3 tecnici sanitari di laboratorio biomedico alla AUSL di Pescara (protocollo.aslpe@pec.it)

25 infermieri e 6 fisioterapisti presso “ad personam” a Parma

Info: www.adpersonam.pr.it

Project financial assistant presso formez a Campobasso

Info: www.formez.it

Short list di esperti che operano nel settore delle attività estrattive e avvocati

Info: www.abruzzosviluppo.it

33 medici presso la direzione regionale abruzzo dell’INPS

Info: www.inps.it

1 tecnico amministrativo a tempo indetermianto

Info: sito dell’Università di Urbino

Assistenti sociali presso asp Paolo Ricci Civitanova Marche (Mc)

Info: www.paoloricci.org

Magazzinieri, cassieri, addetti alla ristorazione e merchandiser in Provincia di Chieti

Info: pescara.pineta@randstad.it

2 addetti vendita, 4 scaffalisti e consulenti di bellezza

Presso punto vendita del settore Retail a termoli (Cb)

Invio cv: lanciano.decrecchio@randstad.it

1 cablatore elettrico

Invio cv: pescara.accademia@manpower.it

5 cassieri presso supermercato in Chieti

Info: pescara@humangest.it

2 Ingegneri ( tirocini con possibilità di crescita) presso azienda di Atessa

Invio cv: valdisangro@humangest.it

Responsabile di Logistica Interna presso azienda di Atessa

Invio cv: mozzagrogna.pedemontana@gigroup.com

3500 assunzioni nel piano Salini Impregilo ( ingegneri, neolaureati in economia, geometri)

Info: www.saliniimpregilo.com

1 cuoca qualificata per asilo nido privato a Pescara

Invio cv: preselezione@provincia.pescara.it

15 agenti di commercio per azienda energia rinnovabile (età max 35 anni)

Invio cv: preselezione@provincia.pescara.it

10 praticanti avvocati concorso per laureati under 28 (scadenza 26 settembre)

Info ad avvocatura roma capitale

50 neolaureati per multinazionale austriaca (max 29 anni)

Info: www.trenkwalderitalia.it

230 consulenti immobiliari per Re/max

Cv a info@remax.it

400 autisti camion per società trasporto merci

Info: www.waberers.com

43 personale sulle navi Royal Caribbean

Info: www.royalcareersatsea.com

600venditori, hostess e animatori per eurochocolate

Info: eurochocolate.com

54 addetti assistenza di base per Asp di Ravenna

Concorso pubblico full time a tempo indeterminato per le sedi di Bagnacavallo, Faenza e Castelbolognese

Info: www.aspbassaromagna.it

1 addetto alla gestione dei rapporti con fornitori estero (età max 21 anni disponibilità a spostamenti)

Invio cv: lavoroalba@gmail.com

2 istruttori fitness per palestra in Vasto

Info: new olimpia fitness club in via valloncello, 67

16 nuovo personale Barilla a Foggia e Parma

Info: sezione lavora con noi del sito Barilla

Farmacisti per Aset holding spa di Fano ( scadenza 4 settembre)

Info: www.asetholding.it

10 giovani creativi e designers alla Marzotto

cv a angela_caccia@ratti.it o barbara_rizzo@marzotto.it;

28 addetti Euronics ( posizioni anche in Abruzzo)

Info: sezione lavora con noi del sito euronics.it

100 posti per boutique del Mall Luxury

Info: selezionetoscana@articolo1.it

15 Operatori telefonici

Info: cpisl@provincia.laquila.it

20 posti Teatro Massimo audizioni per coristi ( scadenza 26 settembre )

Info: www.teatromassimo.it

8 posti (area produzione ed amministrazione) per effeffe pet food

Inviare cv: info@effeffe.com

70 Consulenti per Mckinsey

www.mckinsey.it/carriera

32 progettisti e laureati alla Telecom

Info: www.telecomitalia.com

3 Part time all’istituto superiore di sanità (un ricercatore, un funzionario ed un dirigente primo livello)

Info sul sito dell’Iss

1 fresatore

Info: r.inserra@provincia.chieti.it

1 kay account destoccaggio articoli invenduti

Inviare lettera di presentazione e cv a erivolta.globalite@gmail.com e eures@provincia.torino.it

10 consulenti formazione in Abruzzo

Info sul sito di Ingenia consulting srl

10 intervistatori in Abruzzo settore energetico

Inviare cv: preselezione@provincia.pescara.it cod offerta 4969

10 addetti servizio booking ( agenzie viaggio)

Inviare cv a: risorse.umane@obiettivoitalialavoro.com

200 neolaureati da inserire in Engineering

Cv a www.eng.it/lavora-con-noi

150 laureati e ricercatori al Cern

Info: http://jobs.web.cern.ch/job/11065

1 architetto part time per Arta Abruzzo

Info: www.artabruzzo.it

3 assunzioni a tempo pieno per il comune di Ortona

Info: www.comuneortona.ch.it

Concorsi e posti per Comune di Pescara (32 assunzioni nell’arco di tre anni)

Info da verificare dal sito del Comune di Pescara

300 lavoratori Eures

Info sul sito e progetto Your First EUres Job (Yfej)

Commessi per Cinti group a Pescara

Info: http//fashionjobs.com

128 neolaureati ( discipline economiche ed ingegneria)

Informazioni: www.ey.com

65 Consulenza aziendale informatica.

Info: www.grupposcai.it

700 tirocini della Commissione Europea

Info: www.cliclavoro.gov





