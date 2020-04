Inizierà sabato 6 settembre con gli anticipi e proseguirà domenica 7 la prima giornata di Coppa Abruzzo, che vede impegnate alcune squadre del Vastese di Prima e Seconda Categoria. Di seguito gli accoppiamenti che riguardano le compagini della zona.

Fresa-Sporting San Salvo (sabato ore 16.00)

Gissi-Real San Giacomo

Mario Turdò-Trigno Celenza

Gs Montalfano-Casalbordino (sabato ore 16.00)

Monteodorisio-Real Montalfano

San Buono-Roccaspinalveti

Scerni-Odorisiana

Le partite di ritorno si disputeranno domenica 14 settembre alle 15.30. L'incontro di cartello è sicuramente quello tra il Gs Montalfano, favorito per la vittoria del campionato di Seconda Categoria e il Casalbordino, corazzata che punta a vincere la Prima. L'unica partita che mette di fronte due squadre dello stesso campionato è Fresa-Sporting San Salvo, entrambe in Prima.

Gironi di Seconda Categoria. In settimana il Consiglio Direttivo del Comitato Figc Abruzzo ha deliberato di determinare la composizione dei gironi del Campionato di Seconda Categoria. L'organico per la stagione 2014/2015 sarà composto in sette gironi (Girone A , B da 13 squadre; Girone C, D da 15 squadre, Girone E, F, G da 14 squadre ), per un totale di 98 società. Nel Girone G sono state collocate le squadre del Vastese insieme alle lancianesi. Al posto del Colledimezzo, finito nel Girone F, c'è il Castelfrentano, le novità sono New Archi Perano, Villa Scorciosa, lo scorso anno nel girone E e Piazzano, che ha vinto la Terza Categoria Girone A Chieti. Assente, oltre alla retrocesse e alle promosse, il Furci che non si è iscritto per motivi economici nonostante si fosse salvato. La Figc in tempo di crisi economica ha cercato di andare incontro alle esigenze delle società ed evitare trasferte troppo distanti. In grassetto le due ripescate. Si parte domenica 21 settembre, la presentazione dei calendari ci sarà venerdì 12 settembre alle 17.00 a Sulmona.

Carunchio

Castelfrentano

Fossacesia 90

Gissi

Mario Tano

Mario Turdò

Gs Montalfano

New Archi Perano

Odorisana

Piazzano

Real Montalfano

Real Porta Palazzo

San Buono

Villa Scorciosa

Girone di Terza Categoria. Il torneo di Terza potrebbe, dopo due stagioni con 12 squadre, tornare a 14. La Figc Abruzzo ha prorogato i termini e le iscrizioni scadono oggi.

Ci saranno sicuramente Sporting Vasto, Dinamo Roccaspinalveti, Guilmi, Lupi Marini, Lentella, con mister Massimo Bolognese di nuovo in panchina, la Virtus Tufillo di Massimiliano Marra che ha salutato il Real Montalfano dopo 4 stagioni, e Virtus Rocca San Giovanni, che però potrebbe essere inserita nel girone delle lancianesi per evitare tasferte troppo distanti, come in Seconda Categoria, ma in quel caso ci sarebbe un girone da 13 squadre con turno di riposo. Dalla Seconda arrivano Real Liscia, al posto della Valle del Treste retrocessa e Casalanguida.

Previsti anche importanti ritorni come Pollutri, Sangiovannese di San Giovanni Lipioni dopo tre anni di assenza con Mario Rossi presidente e Luca Aquilano in panchina, Carpineto Sinello con l'allenatore-giocatore Marco Zocaro, 17 gol e vice capocannoniere nell'ultimo torneo a Furci che porterà in squadra alcuni dei suoi compagni della scorsa annata. Le novità sono rappresentate da Vasto Calcio, società della Virtus Vasto, del presidente Nicola Quintavalle e dell'allenatore Michele De Foglio e il Real Cupello del presidente Antonio Scardigno e del mister Ercole Marrocco che ha ingaggiato il portiere Cristian Pelliccia e Giampiero Raimondi. Assenti, oltre alla promosse in Seconda, la Casalese che si è fusa con il Casalbordino, il Real Alto Vastese, il club che unisce Castelguidone, Schiavi D'Abruzzo e Guardiabruna, dopo due campionati consecutivi non si è iscritto. Di seguito il probabile raggruppamento.

Carpineto Sinello

Casalanguida

Dinamo Roccaspinalveti

Guilmi

Lentella

Lupi Marini

Pollutri

Real Cupello

Real Liscia

Sangiovannese

Sporting Vasto

Vasto Calcio

Virtus Rocca San Giovanni

Virtus Tufillo

Girone di Prima Categoria. Resi noti ad agosto i gironi di Prima Categoria. Nel raggruppamento B saranno presenti le varie squadre della nostra zona. La novità è la Marcianese, squadra che rappresenta l'omonimo quartiere di Lanciano. Il campionato inizierà domenica 21 settembre, la presentazione dei calendari ci sarà venerdì 12 settembre alle 17.00 a Sulmona. Di seguito le 18 squadre, in grassetto le ripescate.

Casalbordino

Casolana

Fresa

Guastameroli

Incoronata Calcio Vasto

Marcianese

Monteodorisio

Paglieta

Palombaro

Real Montazzoli

Real San Giacomo

Roccaspinalveti

Scerni

Spal Lanciano

Sporting San Salvo

Trigno Celenza