Negli ultimi anni il faro di Punta Penna sta accogliendo sempre più gruppi di visitatori che, dopo aver salito gli oltre 300 gradini per arrivare in cima alla lanterna, rimangono affascinati dal suo funzionamento e dall'incredibile panorama che si può ammirare dall'alto. Lo scorso 4 settembre, il reggente Biagio Santoro e Andrea Guida hanno accolto monsignor Romano Rossi, vescovo di Civitacastellana, insieme ad un gruppo di seminaristi italiani e stranieri per la visita al faro. Ad accompagnarli don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo apostolo e il comandante del Circomare di Vasto, Tv Giuliano D'Urso.

Al termine della visita, che ha affascinato gli ospiti presenti a Vasto, l'immancabile foto davanti all'edificio della reggenza per il ricordo indelebile di una giornata speciale.