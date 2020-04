Anche Campagna Amica protagonista del Festival della Ventricina del Vastese, previsto a Furci domani sabato 6 settembre con un calendario fitto di incontri e promosso dall’amministrazione comunale.

Si comincia alle 17,30 con un convegno dedicato alla valorizzazione del prodotto con il sindaco Angelo Melchiorre e alle 18,30 apertura degli stand per la degustazione dei piatti tipici a base del tipico salume. La serata si concluderà con il concerto dei Balkan Bistrò. Una decina le aziende di Campagna amica che, coordinate dal segretario di zona Giuseppe Di Pietro, parteciperanno con l’esposizione, la degustazione e la vendita di prodotti tipici: miele, vino, olio, confetture, birra agricola e prodotti freschi. Per la prima volta anche le piante ornamentali da vivai a chilometro zero.

"Saremo presenti per rimarcare ancora una volta l’importanza del chilometro zero e della filiera corta - dice il direttore provinciale di Coldiretti Chieti Giordano Nasini - la presenza di prodotti non tradizionali, come la birra agricola e le piante ornamentali, confermano la bontà di un progetto che aumenta la tipologia di produttori di riferimento e conquista nuove fette di consumatori".