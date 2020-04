Sabato 6 settembre il consorzio degli stabilimenti casalesi A.Mare, in collaborazione con l’assessorato al Turismo del comune di Casalbordino, organizzano la prima “Notte Nera” D’Abruzzo.

Un serata con cena a lume di candela in tutti i ristoranti e locali del litorale, con prenotazione obbligatoria. Il lungomare sarà illuminato da lanterne che renderanno tutto il litorale un posto fiabesco.

L'inizio della manifestazione è fissato per le ore 21.00, al largo della Madonnina ci saranno delle proiezione comiche per tutta la notte e alle 22.00 il laboratorio didattico per bambini ”Ricicliamo”, costruzioni manuali con prodotti riciclati, carta e plastica.

Alle 22.30 la “pedalata ecologica” in strada con fiaccolata da nord a sud del litorale casalese, curata dall’ASD Casal Bike e Ciclistica Casalbordino.

Alle 00.20 lancio congiunto delle lanterne sul lungomare con countdown pilotato dalla postazione radiofonica di Radiolongbeach e alle 00.40 al largo della Madonnina “lo show delle bolle di sapone Abruzzo”.

Una notte buia a lume di lanterne con la partecipazione del gruppo di Astrofili frentano, Accademia musicale G. Rossini di Casalbordino e l’associazione “Con le mani”.

Una notte unica con cene, eventi, mercatini artigianali, musicisti e postazioni telescopiche e stellario. L’illuminazione comunale sarà spenta ed è prevista la chiusura totale al traffico. Un appuntamento organizzato con il patrocinio del Comune di Casalbordino.

Per informazioni

348.8135393

329.1315349

380.3707033

339.7532212