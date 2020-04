Sabato dalle 16 alle 24. Domenica tutto la giornata, dalle 9 alle 24. Oltre trenta gli espositori, tutti italiani: saranno esposti prodotti di antiquariato, artigianato artistico, creativi, hobbisti, di modernariato. Oltre a prodotti tipici e all'organizzazione di iniziative dedicate ai più piccoli.

Per la prima edizione di Arti e Mestieri, mercatino programmato nell'anello esterno della centralissima piazza Rossetti in questo fine settimana, la Confartigianato non ha trascurato alcun particolare.

L'iniziativa, patrocinata dall'amministrazione comunale, è stata presentata stamane a Palazzo di Città dal vicesindaco Vincenzo Sputore, dall'assessore al Commercio Lina Marchesani e dai dirigenti provinciali della Confartigianato. "Abbiamo detto si a questa iniziativa - hanno dichiarato sia il vicesindaco che l'Assessore - perchè si tratta di un mercatino di qualità, a tema, ben organizzato.

"E' la prima volta che siamo presenti su Vasto per una manifestazione di questo tipo - ha sottolineato il Direttore Daniele Giangiulli - e, di conseguenza, ci teniamo a fare bella figura e a far fare bella figura al Comune di Vasto che ci ospita. Per l'occasione abbiamo optato per un format già sperimentato in altri centri, costieri e non. Sarà un mercato di qualità, sia i produttori che gli espositori sono italiani. Il nostro auspicio, che poi è anche quello dell'amministrazione comunale di Vasto, è che questa iniziativa possa essere ripetuta anche in futuro".

Per eventuali informazioni è a disposizione la sede di Vasto della Confartigianato di Via delle Gardenie. Tel: 0873.380447 - 3298730455. Per gli espositori locali sono previste delle tariffe agevolate.