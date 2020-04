Niente festa in piazza per celebrare la vittoria delle elezioni dello scorso maggio ma i fondi raccolti utilizzati per contribuire al restauro di una parte della chiesa cittadina. È l'iniziativa del sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, e della sua amministrazione comunale, spiegata attraverso un cartello affisso in città.

"I componenti della lista civica Rinnovamento e della lista Insieme per Palmoli, considerato: le avverse condizioni metereologiche per il giorno 5 settembre - data di svolgimento della festa di vittoria alle elezioni comunali 2014; che l'addentrarsi nella stagione autunnale renderebbe comunque poco partecipata la festa in programma, all'unanimità hanno deciso di non dare luogo allo svolgimento della stessa, versando la somma finora raccolta, di 1.650 euro, in favore della Chiesa Santa Maria delle Grazie per il completamento di ristrutturazione della cappella San Valentino".

Il vicesindaco di Palmoli, Lorenzo Di Ninni, commenta sul suo profilo facebook la decisione. "Un atto dovuto. Invece di un panino e magari una scrippella in compagnia abbiamo pensato che fosse meglio contribuire alla realizzazione o meglio alla manutenzione di un bene comune a tutti. Per le feste c'è sempre tempo. Grazie Palmoli".