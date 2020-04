Le Asl sono responsabili se i cittadini subiscono danni fisici dall'aggressione di animali randagi. E' quanto stabilisce la sentenza con cui la Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato l'azienda sanitaria locale della provincia di Chieti a pagare 3mila euro di riesarcmento danni alla famiglia di una ragazza di Vasto, più le spese legali, quantificate in 6mila 500 euro.

All'epoca dei fatti, avvenuti il 4 maggio 2002, la vittima era una bambina, aggredita da tre gatti di una colonia felina. In primo grado il Tribunale di Vasto aveva ritenuto che la prevenzione del randagismo fosse una responsabilità esclusiva del Comune, condannato nel 2008 al risarcimento dei danni.

La Corte d'Appello ha riformato quel verdetto, dichiarando il "difetto di legittimazione passiva del Comune di Vasto" che, dunque, non può essere chiamato in causa. I giudici del capoluogo hanno, invece, condannato la Asl Lanciano-Vasto-Chieti al risarcimento del danno, al pagamento delle spese legali e della perizia eseguita dal consulente tecnico d'ufficio nominato dalla magistratura. Non si sa ancora se l'azienda sanitaria impugnerà la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, oppure accetterà di pagare.