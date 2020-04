La dirigenza dell’U.S. San Salvo, insieme al Dg Meuccio Di Santo e al tecnico Claudio Gallicchio hanno messo a segno due importanti operazioni di mercato. Il sodalizio biancazzurro dopo il centrocampista Giuseppe Pantalone ('95), ha ingaggiato il difensore Giovanni Luongo, classe 1993, nella scorsa stagione in serie D con la Puteolana, e l’attaccante Rosario Di Ruocco, classe 1992, che nelle scorse stagioni ha vestito le maglie dell’Arzanese in Seconda Divisione e del Bisceglie e Casertana in serie D.

“Con questi ultimi acquisti -afferma il Dg biancazzurro- abbiamo completato la rosa a disposizione di mister Gallicchio in modo da poter raggiungere una salvezza tranquilla in campionato”.

Il sodalizio sansalvese ricorda a tutti i tifosi che sono ancora in vendita gli abbonamenti dell’U.S. San Salvo presso lo stadio “Bucci”, la sede dell’U.S. San Salvo in via Pascoli, la Crea Eventi in via Roma, il Bar Parimà e l’associazione Salvanesi Inside. Inoltre il presidente Evanio Di Vaira, insieme a tutta la dirigenza biancazzurra, al fine di favorire la presenza del pubblico allo stadio ha stabilito una riduzione del 20% del prezzo dei biglietti che sarà di 8€ per l’intero e di 5€ per il ridotto.

In questa stagione, a causa di motivi personali, il tecnico Nicola Marcello al quale va il nostro ringraziamento per il contributo dato in questi anni, non allenerà nessuna compagine dell’U.S. San Salvo.