Fernando Scampoli alla presidenza della Pulchra, Vincenzo Marcello dirigente anche del settore Servizi interni, mentre Roberto D'Ermilio dirigerà, oltre ai Lavori pubblici, anche il settore Servizi.

Nuove nomine alla Pulchra e ridistribuzione degli incarichi in municipio dopo le dimissioni di Alfonso Mercogliano che, a seguito di una condanna in primo grado (farà ricoprso in appello) relativa al periodo in cui era dirigente dell'Urbanistica, ha lasciato il vertice del settore cui era preposto fino a pochi giorni fa: i Servizi interni, che andranno a Vincenzo Marcello.

Per la presidenza della Pulchra, invece, il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, ha scelto Fernando Scampoli, responsabile del servizio Gare, contratti e appalti del Comune. Non è ancora ufficiale: si attende la ratifica dell'assemblea dei soci, che è scontata: la Pulchra, infatti, è una società mista pubblico-privato di cui il Comune di Vasto detiene la maggioranza delle azioni fin dall'anno di fondazione della spa di nettezza urbana, costituita nel 1998. Scampoli prenderà il posto di Mercogliano, che aveva assunto la presidenza nel maggio 2013.

Per via della ridistribuzione delle competenze, il dirigente del settore Lavori pubblici, Roberto D'Ermilio, assumerà anche la direzione del settore Servizi e manutenzioni.