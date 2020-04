La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ha aperto un'inchiesta sulla vicenda del bambino di 11 anni colpito ieri mattina da un malore a Carpineto Sinello e morto all'arrivo in ospedale.

La magistratura vastese vuole chiarire cause e circostanze del decesso, che ha gettato nello sconforto un intero paese. Il pm Giancarlo Ciani ha aperto un fascicolo d'indagine e domani dovrebbe conferire l'incarico al medico legale che,salvo impedimenti, eseguirà in giornata l'autopsia sul corpo senza vita di Jacopo Mastronardi.

Ieri mattina, attorno alle 10,30, aveva cominciato a sentirsi male: un dolore fortissimo al petto. La madre aveva subito allertato il 118. Alcuni amici di famiglia avevano fatto salire il bambino sulla loro automobile per andare incontro all'ambulanza e guadagnare minuti preziosi.

Ma, purtroppo, Jacopo non ce l'ha fatta. E' morto all'arrivo all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Ora si apre l'inchiesta giudiziaria. E si torna a discutere della rete dell'emergenza-urgenza e della sua efficacia nelle zone interne. Tanti cittadini dell'entroterra in queste ore affidano a Facebook i loro sentimenti di commozione e vicinanza alla famiglia del bambino, ma anche di indignazione perché si sentono cittadini di serie B. Molti ritengono che la chiusura dell'ospedale di Gissi abbia rappresentato un danno per le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione dl Vastese interno.