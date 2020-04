A San Severo contro i padroni di casa, che militano in Serie D, la Vastese perde 3-2. I biancorossi partiti con la formazione tipo, ad eccezione di Soria assente ma recuperabile per domenica, conducono 2-0 fino alla metà del secondo tempo, grazie ai gol di D'Ambrosio e De Vita.

Nel corso della ripresa mister Precali, come in tutte la amichevoli di questo precampionato, cambia gran parte della formazione. I pugliesi iniziano la rimonta nella seconda metà della ripresa, raggiungono il pareggio e poi passano in vantaggio vincendo la gara.

Domenica alle 15.00 è previsto il debutto in campionato a Francavilla, dove il 24 agosto in Coppa Italia di Eccellenza, era finita 2-2.

Venerdì mattina alle 12.00 la Vastese Calcio 1902 in vista dell’inizio del prossimo torneo di Eccellenza, ha indetto una conferenza stampa, riservata ai giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi, presso l’Azienda Vitivinicola Sergio del Casale sita in via San Biagio 35.

