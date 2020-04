Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di un bambino di 11 anni di Carpineto Sinello, stroncato stamani da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Si è sentito male all'improvviso. Erano circa le 10,30, quando Jacopo Mastronardi ha cominciato a sentire un dolore lancinante al petto. La madre se n'è accorta e ha chiamato il 118. Alcuni amici di famiglia hanno fatto salire il figlio sulla loro auto. La vettura è andata incontro all'ambulanza per guadagnare tempo prezioso.

Ma, purtroppo. non c'è stato nulla da fare: Jacopo ha perso la vita appena arrivato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Ora i genitori e la direzione sanitaria della Asl provinciale vogliono capire la causa della disgrazia. Ad accertarla sarà l'esame autoptico, affidato al medico legale, Pietro Falco. L'anatomopatologo chiarirà cosa abbia bruscamente interrotto una così giovane esistenza: una subdola e asintomatica malattia congenita, oppure un'altra patologia.

Non appena venuti a conoscenza della triste notizia, tanti compaesani sono giunti a Vasto per stringersi attorno alla famiglia. Il sindaco, Antonio Colonna, è scosso: "Al pronto soccorso eravamo così tanti che, a un certo punto, ci hanno dovuto allontanare. E' uno shock enorme per tutta la comunità".