Entra nel vivo la seconda settimana di preparazione precampionato per la BCC Vasto Basket. I biancorossi, impegnati in questi giorni con due sedute giornaliere, disputeranno domani, 4 settembre alle 18.30, il primo test amichevole contro l'Ortona, formazione che sarà di scena nel campionato di serie C. Al PalaBCC ci sarà il ritorno di Gianluca Di Carmine, lo scorso anno tra gli assoluti protagonisti del positivo campionato della Vasto Basket, e di coach Domenico Sorgentone, anche lui in passato in biancorosso.

Con poca attenzione al risultato, anche se poi quando si va in campo tutti vogliono sempre vincere, anche in amichevole, coach Di Salvatore potrà iniziare a verificare quanto i suoi giocatori, in particolare i nuovi, abbiano assimilato gli schemi di gioco provati nelle sedute d'allenamento. Con Vincenzo Dipierro in fase di recupero, sarà Federico Durini, che in stagione dovrebbe trovare posto in quintetto, a guidare la fase offensiva dei suoi. Sabato pomeriggio secondo incontro amichevole per la squadra del presidente Spadaccini. Al palazzetto di via dei Conti Ricci arriverà il San Severo che ha ingaggiato l'ex biancorosso Antonio Serroni e il vastese Antonello Ricci.

C'è attesa nell'ambiente biancorosso per poter vedere in campo tutti i nuovi arrivati alla corte del presidente Spadaccini. La società in questi giorni ha anche lanciato la nuova campagna abbonamenti e comunicherà a breve costi e modalità di acquisto delle tessere per assistere alle gare interne.