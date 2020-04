E' indetta per giovedì 4 settembre, alle ore 11.30, presso la sede dell'associazione Papi gump, in via Arno numero 17 a Vasto, la conferenza stampa di presentazione del Convegno nazionale sul tema: Diritti dei minori tra tutela e violazione.

All'incontro con i giornalisti parteciperanno, oltre ad Antonio Borromeo, presidente dell'associazione Papi gump, Fabio Nastola, presidente nazionale Fenbi (Federazione nazionale per la bi-genitorialità) e Roberto Buffi, presidente del Centro Antiviolenza Bigenitoriale Onlus.

Il convegno, patrocinato da Comune di Vasto, Provincia di Chieti, Regione Abruzzo, Ordine forense di Vasto, Ordine nazionale Assistenti sociali, Ordine psicologi Abruzzo, Unicef Abruzzo, vedrà la presenza di rappresentanti nazionali delle maggiori sigle associative la cui attività è rivolta alla difesa dei diritti dell'infanzia.