Si terrà a Furci, sabato 6 settembre, l'appuntamento con la terza edizione del Festival della Ventricina del Vastese. "Dopo le due edizioni di Roccaspinalveti e Carunchio - spiega il sindaco di Furci, Angelo Marchione -, quest'anno sarà il nostro paese ad ospitare la manifestazione che è pensata e organizzata dai produttori in collaborazione con il Comune ospitante e le associazioni locali. In questo caso sarà La Pitech (La bottega delle idee) di Furci a curare l'organizzazione insieme al Comune di Furci".

Alla giornata dedicata al prelibato e pregiato salume tipico del Vastese, parteciperanno i produttori di Carunchio, Guilmi, Roccaspinalveti, Fresagrandinaria, Montazzoli, Furci e Scerni.

L'apertura degli stand sarà preceduta da un convegno, alle 17.30, che verterà su un nuovo approccio di filiera per la promozione della ventricina del Vastese. Interverranno per la Regione Abruzzo l'assessore alla Sanità e al Bilancio, Silvio Paolucci, e l'assessore all'Agricoltura, Dino Pepe. Per la Provincia interverrà il Presidente, Enrico Di Giuseppantonio. Sarà presente inoltre il prof. Giampaolo Colavita dell'Università degli Studi del Molise e il dott. Alberto Amoroso Presidente Cotir e Michele Piccirilli di Ventricina&Dintorni.

Alle 18 ci sarà l'apertura degli stand dei produttori, mentre alle 20 verranno aperti gli stand enogastronomici con preparazione di piatti della tradizione a base di ventricina (menu completo 10 euro). Ad accompagnare la serata sarà la musica dei Balkan Bostrò Street Band.