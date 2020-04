"Grazie alla deliberazione numero 485 del 21 luglio 2014 della Giunta regionale sono stati finanziati i fondi, destinati a famiglie a basso reddito e con figli disabili, utilizzabili per i costi scolastici degli studenti. All'Abruzzo sono stati erogati complessivamente 323.852 euro". Lo comunica Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

"Invito quindi le famiglie abruzzesi, fra quelle che ritengono di poter rientrare fra gli aventi diritto, a rivolgersi al proprio Comune di appartenenza per chiedere se i fondi previsti dalla normativa regionale sono stati recepiti. I fondi sono già piuttosto esigui (per fare un esempio che renda l'idea, al Comune di San Salvo sono stati indirizzati appena 6.200 euro), facciamo almeno in modo che le famiglie riescano davvero a usufruirne e che non se li lascino scappare per semplice mancanza di informazione".