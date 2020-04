Ragazzi si riparte! I campioni d'Italia ritornano in campo per una nuova stagione e il club doc San Salvo è pronto! Continua il tesseramento 2014/15 presso il Panfilo e "16 games” - centro commerciale Insieme). A disposizione dei soci abbonati la possibilità di prenotazione per vivere live allo “Juventus Stadium” le partite casalinghe dei nostri beniamini oppure di seguire comodamente seduti tutte le partite della Vecchia Signora presso la sede del club, ristorante Il Panfilo a San Salvo Marina.

Il club su Facebook (clicca qui)

Novità esclusiva riservata a tutte le donne associate, l’adesione al Club Rosa, uno spazio ricreativo interamente al femminile, che coinvolgerà ancor più il mondo rosa del nostro club con iniziative benefiche, ricreative di ogni genere. Socio Doc uomo: Euro 35,00 socio Doc donna/under 12 Euro 25,00.

Ad ogni socio doc verrà regalata la sciarpa ufficiale del club Juventus San Salvo.

Non restare in panchina e scendi in tribuna con Juventus club Doc San Salvo!

Giuliano Noè