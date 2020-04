Anche in questa stagione alcuni giocatori vastesi saranno impegnati nel calcio dei professionisti. In Serie B c'è ancora Roberto Inglese, attaccante classe 1991, di proprietà del Chievo, che è tornato in prestito per il secondo anno al Carpi, squadra con cui la precedente stagione ha messo a segno 2 reti in 22 presenze. Si allenerà agli ordini di una vecchia conoscenza del calcio abruzzese: Fabrizio Castori, ex tecnico della Virtus Lanciano.

Dopo la stagione del debutto vorrà sicuramente fare meglio l'attaccante originario di Lucera ormai vastese d'adozione, che ha iniziato nella Pgs agli ordini di mister Michele La Verghetta prima di passare nelle giovanili del Pescara con Marco Verratti. Ha invece salutato la B italiana il molisano Mirco Antenucci, 19 gol con la Ternana, passato in quella inglese, nel Leeds di Massimo Cellino.

In Serie A nessun vastese, in attesa che arrivi presto un nuovo D'Ainzara o Lemme, ci sarà ancora un ex Pro Vasto che proseguirà l'avventura nella massima categoria: Riccardo Cazzola, centrocampista del Cesena arrivato dall'Atalanta, che 8 stagioni dopo, l'ultima fu nell'annata 2006/2007, stava per giocare di nuovo con l'amico Marco Biagianti, centrocampista del retrocesso Livorno che è stato vicinissimo ai romagnoli. Entrambi i giocatori li ha avuti alle proprie dipendenze Danilo Pierini, tecnico della Pro Vasto 2005/06, che inizia la quinta stagione come vice di Eusebio Di Francesco, da tre al Sassuolo. Sempre presente sui campi di A e B anche Guido Mazzetti delegato della Lega Nazionale Professionisti mentre suo figlio Andrea lavorerà ancora nell'ufficio stampa del Pescara.

Resta a Teramo nella Lega Pro unica, Nicola Fiore, centrocampista classe 1987, 12 presenze e 1 gol per lui da gennaio, proveniente dal Catanzaro. Nella stessa categoria ci sarà anche l'ex Virtus Lanciano, Juventus, Lecce e Vicenza, Manuel Giandonato, originario di Casoli, ingaggiato dalla Salernitana.

In Serie D Nicola Della Penna, centrocampista classe 1988, dopo l'esperienza di Chieti, conclusa con la retrocessione dalla C2, 26 presenze e 1 gol, è passato alla Civitanovese di mister Mecomonaco. Affronterà Cristian Stivaletta, centrocampista 1995, ex Vasto Marina, oggi al San Nicolò. Un ex Civitanovese è il portiere classe 1995 Lorenzo Cattafesta, che rientrato dal prestito ha preso parte al ritiro precampionato della Virtus Lanciano, per poi accasarsi di nuovo in prestito in D al Brindisi, dove ha iniziato anche a frequentare i corsi della facoltà di Economia dell'Università. Dopo l'esperienza in Eccellenza calabrese con Rossanese e Castrovillari, Henry Okoroji, classe 1984, ex capitano della Pro Vasto scudettata, difensore nigeriano con cittadinanza italiana e residente a Vasto da anni, giocherà di nuovo in D, ancora nel Montalto Uffugo.

Arbitri. Angelo Giancola sarà il presidente del Cra Abruzzo. Continuerà nella massima serie del calcio a 5 il direttore di gara vastese Marco Messina. Gionatan Civico è stato promosso in Serie D, così come Francesco Ciancaglini assistente passato dall'Eccellenza alla Can D. Giuseppe De Filippis è stato confermato come assistente in Can Pro. Davide Sallese, Lorenzo Di Guilmi, Viviana Pennese restano alla Can 5, così come Giuseppe Melfi, arbitro internazionale di beach soccer.