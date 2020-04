Vogliamo ringraziare tutti i Comuni della Costa e dell’Entroterra e i loro addetti stampa che hanno contribuito inviando - appena resi pronti - i calendari eventi specifici dei loro paesi, ringraziamo le associazioni e le Pro Loco che ci hanno informato per tempo delle loro attività e tutti i cittadini che, con le loro segnalazioni e i loro contributi, hanno fatto sì che il calendario condiviso degli eventi risultasse speriamo utile e interessante. Speriamo in una ulteriore e più stretta collaborazione per l’anno prossimo da parte di tutti gli interlocutori.

E’ stato un primo esperimento - con tutte le carenze e gli aspetti migliorabili - di un calendario allargato, una voce unica del territorio che vuole rendersi ancora più attrattivo anche attraverso il cosiddetto “turismo degli eventi”. Il lavoro di redazione è stato tanto e corposo, non ultimo quello di supporto telefonico per gli eventi che è stato garantito in questi mesi, ma ci sentiamo di avere un giudizio positivo.

Speriamo, inoltre, che un calendario condiviso possa servire l’anno prossimo agli stessi organizzatori eventi, nel limite del possibile, per meglio distribuire gli stessi. Infatti, attraverso la nostra sezione “Le Emozioni del Gusto 2014” - in cui abbiamo fatto un focus sulle sagre e sugli eventi gastronomici - si è palesato il problema di un sovraccarico eccessivo di eventi nella settimana precedente il Ferragosto. Potrebbe sembrare ovvio dato che si parla della settimana con più affluenza turistica, ma perché non renderci appetibili anche a Luglio o dopo il 15 agosto? Certo, ci rendiamo conto che molte date scelte sono legate a tradizioni e ricorrenze storiche e quindi difficilmente modificabili, ma il suggerimento che sentiamo di dare è quello di carcare, quando possibile, di aumentare la comunicazione e la collaborazione tra i vari territori, tra le varie amministrazioni e tra i vari interlocutori e di “incastrare” nel vero senso della parola i vari eventi tra loro. Questo comporterebbe il prolungamento del periodo più attrattivo, l’aumento della qualità dell’offerta e della fruibilità dei turisti che spesso devono optare per un evento piuttosto che un altro perché programmati per la stessa data.

Ci auguriamo che l’anno prossimo ci veda tutti operare con un tempismo migliore. L’ottimo sarebbe poter iniziare a pubblicare il Calendario Eventi del Vastese, grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali, già dallevacanze di Pasqua 2015 così da attrarre turisti anche in funzione di ciò che sul territorio viene organizzato e per rendere la loro permanenza più diversificata e di qualità.

Il Calendario Eventi del Vastese: una voce unica del territorio è un punto da cui ripartire? Ci interessa la tua opinione, scrivi i tuoi consigli o critiche a info@vasteggiando.it

Roberto De Ficis

Redazione www.vasteggiando.it

Comuni interessati dal Calendario Eventi del Vastese 2014:

Vasto, San Salvo, Casalbordino, Cupello, Gissi, Monteodorisio, Scerni, Tufillo, Atessa, Pollutri, Schiavi di Abruzzo, Furci, Torino di Sangro, San Buono, Villalfonsina, Carpineto Sinello, Crecchio, Guilmi, Montenero di Bisaccia, Torrebruna, Castiglione Messer Marino, Torricella Peligna, Roccascalegna, Scanno, Rapino, Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Paglieta, Castelguidone, San Vito Chietino, Francavilla al Mare, Carunchio, Casoli, Fallo, Palombaro, Civitella Alfedena, Villa Santa Maria, Fresagrandinaria.