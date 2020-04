In occasione della presentazione dei calendari di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 sono stati assegnati anche i Best Awards 2014, riconoscimento del Comitato Regionale Abruzzo.

Cristian Stivaletta e Damiano Menna, ex Vasto Marina, oggi al San Nicolò e all'Avezzano, rispettivamente primo e secondo su un totale di 191 giocatori, hanno ricevuto il trofeo Giovane promessa.

Per le squadre sono state premiate Borrello, United Cupello, che ha ricevuto anche un premio fair play e Vasto Marina Juniores vincitrici dei campionati di Promozione, Prima Categoria e Juniores d'Elite.

Donato Anzivino mister del Borrello ha vinto il premio come miglior allenatore della Promozione, Alfredo Lanza, che lo scorso anno ha guidato il Casalbordino, è stato premiato come miglior tecnico del Calcio a 5 maschile.

Niente da fare per gli altri vastesi in nomination Giuseppe Di Francesco come miglior allenatore della Prima Categoria, Giuseppe Zara come miglior giocatore, Giuseppe Di Risio come giocatore e Nello Mazzatenta come miglior tecnico del calcio a 11 femminile.

Di seguito tutti i premiati.

Miglior società di Eccellenza: San Nicolò

Miglior allenatore: Massimo Epifani (San Nicolò),

Miglior giocatore: Armando Iaboni (San Nicolò).

Miglior società di Promozione: Martinsicuro

Miglior allenatore: Fabio Iodice (Paterno) e Donato Anzivino (Borrello)

Miglior giocatore: Mauro Ravaglini (Martinsicuro).

Miglior società di Prima categoria: Il Delfino Flacco Porto;

Miglior allenatore Berardino Di Clemente (Goriano Sicoli) e Romolo Petrini (Cerchio)

Miglior giocatore Giovanni Bolognini (Tollese).

Miglior società di Seconda categoria: Montebello Calcio

Miglior allenatore: Leonardo Giovarruscio (Atletico Civitella Roveto) e Paolo D'Orazio (Giuliano Teatino)

Miglior giocatore: Pasquale Rapino (Sporting Francavilla).

Miglior società di Calcio a 5 Serie C1 maschile: Scorpions Chieti

Miglior allenatore: Pablito D'Ambrosio (Audax Hatria)

Miglior giocatore: Loris Dominioni (Real Dem).

Miglior società di Calcio a 5 Serie C2 maschile: Atletico Lanciano

Miglior allenatore: Alfredo Lanza (Casalbordino)

Miglior giocatore: Paolo Milanese (Virtus San Vincenzo VR).

Miglior società di calcio a 5 femminile: Vis Lanciano

Miglior allenatore: Gerry Berardi (Acqua&Sapone)

Miglior giocatrice: Lorenza Zulli (Vis Lanciano)

Miglior societò di calcio a 11 femminile: Womens Soccer Hatria

Miglior allenatore: Michela Di Lodovico (Real Bellante)

Miglior giocatrice: Cristina Di Fabio (Pizzoli)

Premio fair play individuale, alla memoria di Massimo Scalingi (consegnato dal fratello Alfredo): Roberto Contini (Francavilla Calcio) classe 1972, 28 presenze, 4 reti e United Cupello

Miglior arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano.