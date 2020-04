Si conclude a reti inviolate la gara tra Cupello e Vasto Marina valevole per la seconda giornata del triangolare del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Ha riposato il San Salvo che mercoledì 10 settembre alle 16.00 nell'ultima giornata ospiterà il Cupello.

La classifica, tra parentesi la differenza reti che verrà presa in considerazione per il passaggio del turno in caso di parità di punti: Vasto Marina 2 (0), San Salvo 1 (0), Cupello 1 (0). Chi vince l'ultima sfida passa il turno, se finisce in parità senza reti torna in corsa anche il Vasto Marina.

Nel girone C, quello della Vastese che riposava, il Francavilla ha vinto a Borrello 1-0 con gol di Lalli. Nel prossimo turno all'Aragona è in programma Vastese-Borrello.

La classifica, Francavilla 4 (+1), Vastese 1 (0), Borrello 0 (-1). I biancorossi per passare il turno devono vincere realizzando almeno due gol per avere, a parità di punti e di differenza reti rispetto al Francavilla, un maggior numero di reti segnate. Se dovessero vincere 1-0 sarebbe necessario il sorteggio per stabilire chi passa tra Vastese e Francavilla.

La formula di svolgimento dei triangolari di Coppa Italia. Nella seconda gara riposerà la squadra che avrà vinto la prima la gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

La terza gara verrà giocata dalle due squadre che non si sono mai incontrate.

Per determinare la squadra vincente il triangolare, in caso di parità tra due o più squadre si terrà conto:

1. della migliore differenza reti;

2. del maggior numero di reti segnate;

3. del risultato ottenuto nel confronto diretto;

4. del sorteggio.

Durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori, secondo quanto previsto dall’articolo 74 delle N.O.I.F.