Si è chiusa questa mattina a Chieti la seconda settimana interregionale delle migrazioni della Valle del Trigno, con la proclamazione dei vincitori della prima edizione del Prodotto topico. Per l’anno 2014 sono stati proclamati i seguenti Prodotti topici: N’dernappe di Monteodorisio (categoria primi piatti); Paparolizzata di Montemitro (categoria secondi piatti); Colaci di Acquaviva Collecroce (categoria dolci e pizza).

La serata conclusiva a Vasto (clicca qui)

Hanno avuto la gran menzione: la braciola di capra di Montefalcone (quale prodotto autoctono) e i tre formaggi di Agnone (il premio è stato consegnato al Comune, quale riconoscimento all’ associazionismo d’impresa, avendo tre aziende diverse composto un piatto unico, con le rispettive eccellenze).

Sono stati segnalati: le lasagne al carciofo di Cupello, la pizza di San Giuseppe di San Felice del Molise e la pizza figlit di Tufillo. le porchette di Lentella e Fresa, le ventricine di Carpineto, Fresa e Guilmi, il baccalà con patate di Montenero, la salvanella di San Salvo, gli arrosticini di Casalanguida, la pecora alla Santa Irene di Tavenna, i ravoli con ventricina dell’Accademia di Scerni, il tortello di borragine al ragù di cinghiale di Castelmauro, la mugnaia di Roccavivara, i ravioli dolci di Vasto, le sagne a lu cutteur di Castiglione, i dolci tipici di Furci e Casalanguida.

"So bene - commenta Orazio Di Stefano, organizzatore dell'evento - che non può esserci unanimità di giudizio in eventi di massa come quello di Vasto ed in merito rilevo solo che esso va inserito nel richiamato percorso di valorizzazione territoriale e nelle prospettive che si aprono con le convenzioni che sono allo studio (e che a breve saranno approvate) per collaborazioni accademiche tra il Dipartimento di scienze sociali della D’Annunzio e facoltà universitarie omologhe di Montreal, Mar del Plata e Zagabria. Ringrazio i seguenti Enti che hanno creduto al progetto e con cui lavoreremo fin da subito per la terza settimana interregionale delle migrazioni e la seconda edizione del Prodotto topico: Agri.promo.ter, Camera di Commercio di Chieti, Cia di Chieti, Fondazione per l’Arte e la cultura del vastese, Rete museale delle migrazioni della Valle del Trigno, Regione Abruzzo, Regione Molise, Slow food vastese, Uni.pmi Abruzzo ed Università D’Annunzio - Centro interdisciplinare per la società multiculturale".