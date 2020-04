Resi noti oggi pomeriggio a Francavilla i calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione abruzzese che prenderà il via domenica 7 settembre alle ore 15.00 e terminerà domenica 26 aprile. Dal 26 ottobre si scenderà in campo alle 14.30, dal 1 febbraio 2015 alle 15.00.

Due le pause previste per Natale e Pasqua: il 28 dicembre e il 5 aprile. Non ci sarà la lunga sosta di due settimane ad aprile per il Torneo delle Regioni. Come lo scorso anno saranno 4 su 18 le squadre del Vastese impegnate nel massimo torneo calcistico regionale: Cupello, San Salvo, Vasto Marina e Vastese.

34 le giornate in programma. La Vastese debutterà alla prima giornata in trasferta a Francavilla, dove ha già giocato in Coppa Italia il 24 agosto, seconda giornata in casa contro il Miglianico, terza a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone di mister Giuseppe Naccarella. Alla quarta giornata, 24 settembre e 18 gennaio, ospita il San Salvo, alla quinta va a Sulmona, all'ottava, il 19 ottobre e 15 febbraio, sfida contro il Vasto Marina, alla dodicesima, 9 novembre e 15 marzo ospita il Cupello all'Aragona, alla quindicesima trasferta a Guardiagrele contro il Borrello e all'ultima, 14 dicembre e 26 aprile, impegno esterno contro il favorito Avezzano.

Per il Vasto Marina esordio interno all'Aragona contro il Montorio, alla quarta, 24 settembre e 18 gennaio, trasferta a Cupello, alla settima impegno interno contro il Borrello, alla nona ospita l'Avezzano, 26 ottobre e 22 febbraio, e alla quindicesima, 30 novembre e 12 aprile, riceverà il San Salvo.

Il Cupello inizia a Capistrello, alla seconda derby in casa contro il San Salvo, che quattro giorni prima si sfideranno anche in Coppa Italia a campi invertiti. Alla quarta ospita il Vasto Marina, all'undicesima il Borrello e alla tredicesima l'Avezzano.

Il San Salvo debutta al "Bucci" contro il Borrello, va a Cupello alla seconda e alla quarta all'Aragona contro la Vastese. Alla quinta ospita l'Avezzano e alla quindicesima di nuovo a Vasto ma contro il Vasto Marina.

L'Eccellenza in televisione. Rete 8 manterrà l'esclusiva degli highlights delle gare di Eccellenza, in onda la domenica, dalle (ore 20.30 alle 22.00 all'interno del programma serale Abruzzo in gol. Sabato pomeriggio ci sarà la diretta di un anticipo di Eccellenza.

