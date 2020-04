Si è concluso domenica 31 agosto il Circuito Libertas di Beach Volley d’Abruzzo, sull’area di gioco del Lido Sabbia d’Oro di Vasto (Centro autorizzato Beach Volley Libertas).

L’ultimo di otto eventi dedicato al 4x4 misto, ha visto scendere nell’arena del beach abruzzese nove squadre composte da 4 atleti in campo ed una riserva, con amatori e pro, uomo e almeno una donna sempre in campo.

Il Circuito curato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas in collaborazione con le sue strutture periferiche: A.S.D. Amorosi Volley (Beach Club Libertas), Centro Provinciale Libertas di Chieti, Team Italia Libertas, nonché con la partecipazione del dipartimento Nazionale di Beach Volley Libertas.

La prima semifinale tra Basilico Katia, Busilacchi Gianni, Placidi Gianluca, Di Tullio Mirco e Belfiore Giuseppe contro Di Tizio Alessandra, Fiore Giuseppe, Di Risio Massimo, Amodio Domenico, Del Fra Peppe è andata a questi ultimi con il punteggio di 21-17/21-11.

Seconda semifinale, decisamente più aperta, tra Basilico Sabrina, Sasso Antonio, Marco Daniele, Giuseppetti Sandro, Rutigliano Sergio contro Mascitelli Alessandra, Santoro Chiara, Smerilli Claudia, Maggio Andrea, Vecchiotti Federico, è stata vinta dal team guidato da Andrea Maggio con i seguenti parziali: 24-22/22-24/15-11.

La finalina per salire sul gradino più basso del podio tra Basilico Sabrina, Sasso Antonio, Marco Daniele, Giuseppetti Sandro, Rutigliano Sergio contro Basilico Katia, Busilacchi Gianni, Placidi Gianluca, Di Tullio Mirco e Belfiore Giuseppe, è stata vinta dai primi con i punteggi di 21-12/21-15.

La finale seguita dal grande pubblico appassionato di Vasto, ricca di emozioni dal primo all’ultimo punto, con un gioco fluido e avvolgente, tra Di Tizio Alessandra, Fiore Giuseppe, Di Risio Massimo, Amodio Domenico e Del Frà Peppe, contro Mascitelli Alessandra, Santoro Chiara, Smerilli Claudia, Maggio Andrea e Vecchiotti Federico. L’inizio è tutto per la formazione guidata egregiamente da Del Frà, schemi collaudati in difesa e in attacco, il primo set si chiude sul 21 a 11. Nel secondo set sale in cattedra Andrea Maggio che, perfettamente assistito da Mascitelli e Smerilli, riapre la gara, 21 a 18. Al terzo set, necessario per definire il primo gradino del podio, un Di Risio trascinante sostenuto da Di Tizio, con Fiore in perfetta forma ed Amodio che in difesa non ha rivali, chiudono il set, la gara, ed il circuito Abruzzo Cup Libertas 2014, con il punteggio di 15 a 8.

Al termine della premiazione del 4x4 misto, è stato assegnato anche il premio miglior giocatore e giocatrice di tutto il Circuito, lo scettro per il Re e la Regina della spiaggia d’Abruzzo Libertas 2014, sulla base di una classifica finale sviluppata nelle otto tappe Abruzzo Cup e nella Decima Libertas Cup. La Regina è Silvia Campofredano ed il Re Federico Vecchiotti. Gli atleti che nell’intero Circuito hanno partecipato a quasi tutte le sfide e che si sono distinti nell’ambito esclusivamente tecnico, portando la squadra a conquistare il podio.

