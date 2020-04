Due incidenti nel giro di 24 ore lungo il tratto vastese della statale 16. Il secondo in ordine di tempo è avvenuto ieri sera, attorno alle 20, in località San Tommaso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Il bilancio è di tre feriti. Il traffico è rimasto bloccato durante i soccorsi.

L'incidente di venerdì - Quattro auto sono rimaste coinvolte nell'incidente accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì all'incrocio di contrada Lebba, lungo la statale 16.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili urbani. Per cause che gli agenti stanno accertando, lo scontro tra due vetture è avvenuto all'altezza di un crocevia sempre insidioso, ancor più se non viene affrontato con la massima prudenza. Due auto che sopraggiungevano sono state coinvolte nella carambola. Fortunatamente, nessun ferito grave.