Una grossa tartaruga spiaggiata è stata recuperata e riportata a riva con il pattino di salvataggio da un bagnino oggi pomeriggio a Vasto Marina, attirando l'attenzione di non pochi bagnanti. A notare l'animale in mare era stata un'imbarcazione che ha segnalato la presenza alla Guardia Costiera, che ha girato la segnalazione allo stabilimento balneare in zona pontile. Il bagnino Stefano Del Vecchio, dopo aver cercato a nuoto la tartaruga, l'ha raggiunta con il supporto di un motoscafo che l'aveva individuata, cercando poi di rimorchiarla a terra. Tentativo non andato a buon fine poiché la corda utilizzata si è spezzata. A quel punto il bagnino Luca Del Casale ha raggiunto con il pattino la zona di mare dove c'era la tartaruga e l'ha portata a riva.

L'esemplare, della specie Caretta-Caretta, lungo tra gli 80 e i 90 centimetri aveva alcune ferite, sanguinava dalla bocca e non dava segni di vita. Allertato dalla Guardia costiera, uno specialista del servizio veterinario della Asl ha accertato la morte dell'animale, trasportato poi dagli operai del Comune di Vasto per procedere alle operazioni di smaltimento secondo legge.

Non è la prima volta che esemplari del genere vengono ritrovati lungo la costa vastese. Solo qualche giorno fa un'altra tartaruga era stata trovata morta a Punta Penna.