Lunedì 1 settembre - L'auto, una Mercedes Classe A, e il motorino, acquistato da pochi giorni, sono stati sequestrati in attesa di stabilire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

In base alle prime ricostruzioni dei fatti, si è trattato di un tamponamento: la vettura procedeva sulla corsia meridionale, quando è sopraggiunto il motorino.

Nell'auto viaggiava una famiglia (tre persone: marito, moglie e figlio) che stava andando a Termoli e ora, tramite il suo legale, rivolge un appello: "Chi ha visto la dinamica, si rivolga alle forze dell'ordine".

Domenica 31 agosto, ore 18,50 - L'eliambulanza è ripartita per Pescara, dove il paziente verrà ricoverato. Non è in pericolo di vita, ma i medici gli hanno riscontrato un politrauma causato dal violento impatto.

Ore 18,30 - Si allunga la preoccupante scia di incidenti stradali nel Vastese in questo fine settimana. E' atterrata a Vasto Marina alle 18,31 di oggi pomeriggio l'eliambulanza destinata a trasferire all'ospedale Santo Spirito di Pescara l'uomo in motorino rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 16, vicino al campo sportivo di contrada San Tommaso, nella zona meridionale della località balneare.

E' stato un violento tamponamemtp moto-auto avvenuto attorno alle 18,15 sulla corsia meridionale. Sul posto le forze dell'ordine e i medici del 118, che hanno chiesto l'intervento dell'elicottero. Nell'impatto, l'uomo in sella allo scooter ha avuto la peggio. Una lunga coda si è formata sulla statale adriatica in direzione sud.