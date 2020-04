Inizia con una sconfitta nel primo turno di Coppa Abruzzo la nuova esperienza della All Games San Salvo C5. La formazione allenata da Alfredo Lanza si è arresa contro la più quotata Audax Hatria, formazione che nello scorso campionato è arrivata a giocarsi la promozione in serie B nazionale. La sfida che si è disputata presso la Palestra di Via Verdi ha visto gli ospiti vincere per 3-1. L'unica rete dei sansalvesi, che permette di mantenere vive le speranze in vista del ritorno, è stata siglata dal capitano D'Alonzo.

Era il primo match ufficiale della squadra biancazzurra che parteciperà al campionato di serie C1 di calcio a 5. Servirà ancora qualche match di rodaggio per trovare i giusti equilibri in campo ma da parte di società e staff tecnico c'è la convinzione di poter ben figurare nel campionato che inizierà tra qualche settimana.