E' ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è stato trasportato in eliambulanza il quattordicenne rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Cupello.

Erano le 18,50, quando il giovane, in sella al suo scooter, stava percorrendo via Mattei. Per cause che i carabinieri della Stazione di Cupello stanno accertando, il ragazzo ha perso il controllo del motorino ed è caduto a terra, facendosi male seriamente.

Accorsi in ambulanza, i sanitari del 118 hanno subito chiesto e ottenuto l'intervento dell'elicottero, che ha condotto il paziente a Pescara.