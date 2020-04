Dopo il successo delle precedenti edizioni (la quarta si è svolta lo scorso giugno e ha visto la partecipazione di circa 30 bambini neofiti del tennis) e spinto dall’entusiasmo dei genitori, anche quest’anno il Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli”, con l’intento di promuovere la disciplina e la pratica del Tennis tra i bambini e i ragazzi da 5 a 16 anni, organizza la “quinta” edizione di Vasto Porte Aperte al Tennis dall'8 al 12 settembre.

La manifestazione completamente gratuita, coinvolgerà bambini e ragazzi che non hanno mai praticato il tennis e tutto il materiale necessario sarà messo a disposizione dal CT Vasto. Gli obiettivi della manifestazione e della Scuola Tennis del CT Vasto sono molteplici: dal trasmettere ai ragazzi la passione per una disciplina sportiva unica – nobile e faticosa allo stesso tempo – al creare unione e amicizia, dal fortificare fisico e psiche dei ragazzi, al dar loro maggiore fiducia in sè stessi, scoprendo, magari, talenti naturali e predilezione per uno sport che potrà accompagnarli per tutta la vita.

Il responsabile della Scuola Tennis del CT Vasto è il Maestro Nazionale Danilo Licitra.

La Scuola Tennis del CT Vasto, riconosciuta dalla FIT e qualificata come standard school, è inserita nel progetto P.I.A. della provincia di Chieti che ne certifica la qualità dell’insegnamento.