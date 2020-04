Quattro auto sono rimaste coinvolte nell'incidente accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Vasto, all'incrocio di contrada Lebba, lungo la statatel 16.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili urbani. Per cause che gli agenti stanno accertando, lo scontro tra due vetture è avvenuto all'altezza di un crocevia sempre insidioso, ancor più se non viene affrontato con la massima prudenza. Due auto che sopraggiungevano sono state coinvolte nella carambola. Fortunatamente, nessun ferito grave.