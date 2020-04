Con loro in campo gli avversari devono stare bene attenti. Negli ultimi due anni Andrea Maggio e Claudia Smerilli sono tra gli assoluti protagonisti dei tornei di beach volley misti nel Vastese. La formula, con le coppie formate da un ragazzo e una ragazza, rende ancora più entusiasmante una disciplina che cresce di anno in anno e attira sempre più appassionati. Andrea e Claudia, oltre ad essere grandi amici, sono accomunati dalla passione per la pallavolo. Andrea, dopo i trascorsi nei settori giovanili vastesi, è approdato al Paglieta, in serie B2. Claudia, dopo aver giocato nella San Gabriele e nella San Paolo, la scorsa stagione si è cimentata con il calcio, nelle fila della Pro Vasto femminile.

Sulla sabbia formano una coppia collaudata e vincente, con tante vittorie all'attivo. Quest'anno sono saliti sul gradino più alto del podio nella prima tappa mista del circuito Libertas-Amorosi Volley, poi si sono aggiudicati il memorial Davide Centofanti e, giusto per non perdere l'abitudine alla vittoria, hanno vinto anche l'ultima tappa del circuito Libertas sempre a Vasto Marina. La stagione del beach volley sta ormai per giungere a conclusione ma c'è da star certi che Andrea Maggio e Claudia Smerilli, che oltre alle medaglie raccolgono sempre tanti complimenti dagli amici, si prepareranno per la stagione estiva 2015 per continuare a confermarsi come una coppia vincente.