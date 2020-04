Si corre a Silverstone il 12° gran premio stagionale della MotoGp. Al termine delle prove ufficiali Andrea Iannone, su Pramac Ducati, ha ottenuto il decimo tempo in pista, girando in 2'02.064, ad 1.2 da Marc Marquez che ha ottenuto l'ennesima pole position della stagione. Iannone era entrato nella decisiva Q2 con il quinto tempo in pista, riuscendo a migliorare la sua prestazione cronometrica ma senza poter restare nelle posizioni di vertice. Ancora una volta il pilota vastese è stato bersaglio preferito della cattiva sorte. Infatti, nel suo giro lanciato, quando aveva fatto già segnare parziali che lo proiettavano verso la prima fila, una scivolata lo ha messo fuori causa.

Domani servirà una grande partenza, come gli è riuscito in molte delle gare stagionali, per potersi inserire, almeno nei primi giri, tra i piloti di testa.

La griglia: Marquez, Dovizioso, Lorenzo, Espargaro, Pedrosa, Rossi, Smith, P.Espargaro, Bradl, Iannone, Redding, Bautista, Hernandez, Abraham, Crutchclow, Aoyama, De Angelis, Camier, Petrucci, Laverty, Barbera, Di Meglio, Parkes.