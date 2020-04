Domenica 31 agosto dalle ore 9.00 alle ore 21.00 San Salvo ospiterà la prima edizione di “Hobbisti in fiera” l’esposizione e vendita di artigianato artistico con oltre 50 espositori. Manifestazione organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di San Salvo e dalla Regione Abruzzo.

Hobbisti in fiera” si svolgerà in piazza Papa Giovanni XXII (area riservata ai corsi per creativi), in via Roma e Villa comunale (stand espositivi e vendita) e all’interno della Villa comunale dove verranno allestiti i gonfiabili e i giochi per bambini.

Nella mattinata è prevista la presenza degli sbandieratori. In casi di pioggia la manifestazione si svolgerà presso il Centro Insieme.

Un appuntamento da non perdere con spazi per la pittura, fimo, decoupage, pirografia, cucito creativo, tissage danese e tanto altro ancora.

“E’ un’occasione per rendere vitale ancora una volta il centro storico – ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza – con iniziative che valorizzino l’artigianato artistico locale attraverso i mercatini che hanno la capacità di animare di gente le strade della nostra città”.