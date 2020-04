Si sono ritrovati questa mattina dalle 9, davanti ai cancelli della Sider Vasto alcuni dei dipendenti preoccupati per il loro futuro. Il 31 agosto scade la cassa integrazione in deroga e, al momento, non è stata trovata alcuna soluzione dopo che nei mesi scorsi è fallita la trattativa per la vendita della fabbrica di Punta Penna, di proprietà di un gruppo emiliano. Si prevede un'altra deroga per i lavorarori che da giugno non percepiscono lo stipendio.

"Dopo tanti anni di servizio - spiega un loro rappresentante - l'azienda si è dimenicata di noi, non sappiamo quale sia la situazione, veniamo a conoscenza dei fatti solo leggendo i giornali. Qui non è tutto da buttare, siamo vicini a ferrovia e porto, ci auguriamo che qualche imprenditore sia interessato all'acquisizione dell'azienda". Assenti i rappresentanti sindacali.

Il presidio del 2 luglio scorso - "Ci dicono che siamo stati messi in ferie ma non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione formale", protestavano i lavoratori il 2 luglio scorso.

Gli operai non si sentono tutelati. "Non voglio restare senza lavoro - ha detto uno di loro -. Abbiamo sempre fatto di tutto per andare incontro all'azienda. Ma loro si sono mai preoccupati per noi?". È stato Angelo De Luca, della Cisl, ad annunciare quel che accadrà. "C'è il decreto per la cassa integrazione in deroga fino al 31 agosto".

"I soldi di giugno, luglio e agosto chissà quando li vedremo", hanno detto i dipendenti dell'azienda. "Con cosa paghiamo le bollette e facciamo mangiare le nostre famiglie?".

Sel: "La Regione riconosca lo stato di crisi" - I consiglieri comunali Mauro Del Piano e Maurizio Vicoli (Sel) si sono fatti promotori di un documento con cui il Consiglio comunale chiede che la Regione Abruzzo riconosca lo stato di crisi e i conseguenti finanziamenti anche alla zona industriale di Punta Penna, dove in tre fabbriche sono a rischio decine di posti di lavoro: "La Sider Vasto con 50 dipendenti in Cassa Integrazione in Deroga fino al 31 agosto 2014; la Vasto Legno che ha aperto sia la mobilità volontaria che i contratti di solidarietà, questa azienda nel 2007 annoverava 40 dipendenti, oggi, invece, ne conta 25 (-40%); il Gruppo Vastarredo che ha attivato sia la mobilità volontaria che la Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria (CIGO) con una riduzione del proprio organico del 15% nel periodo 2007-2014".